COVID-19 : le Parquet met en garde les arrivants de l’étranger ne respectant pas l'auto-confinement

Photo : YONHAP News

Depuis hier, tous les entrants de l’étranger sur le territoire sud-coréen doivent rester confinés chez eux pendant au moins 14 jours dans le cadre de la prévention du COVID-19. Mais le Parquet a averti que ceux qui ne respecteraient pas cet ordre, de manière intentionnelle ou continue, risqueraient une mise en détention provisoire. Concernant les autres cas, ils seront en principe jugés au tribunal.En effet, la loi relative à la prévention des maladies infectieuses prévoit d’infliger une peine allant jusqu’à un an de prison ferme ou une amende de 10 millions de wons, environ 7 500 euros, à ceux qui enfreindront la directive du confinement.De son côté, le ministère de la Justice a annoncé avoir achevé la numérisation du système permettant de partager, avec les autorités locales, les coordonnées et l'adresse des étrangers séjournant dans le pays, notamment de ceux ne possédant pas de smartphone.Par ailleurs, la Police a fait savoir qu’elle avait transmis six cas de violation de cette nouvelle mesure de quarantaine sur un total de 45 au Parquet, avec pour recommandation de traduire ces personnes en justice. Elle effectue actuellement des patrouilles conjointement avec les autorités sanitaires et locales afin de prévenir toute transgression à ce dispositif.