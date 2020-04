COVID-19 : un 2e vol de rapatriés sud-coréens en provenance d’Italie attendu aujourd’hui à Incheon

Photo : YONHAP News

En pleine épidémie du nouveau coronavirus, le rapatriement des sud-Coréens expatriés en Italie se poursuit. Un deuxième avion affrété par le gouvernement de Séoul doit se poser cet après-midi à l’aéroport international d’Incheon, avec à son bord quelque 200 ressortissants.Le charter est parti de l'aéroport de Fiumicino, à Rome, avec 113 expatriés et étudiants, avant de faire escale à l’aéroport de Malpensa, à Milan, pour embarquer 91 autres passagers.Avant de monter dans l’appareil, tous se sont fait prendre leur température corporelle et ont aussi rempli un questionnaire sur leur état de santé. Les sud-Coréens dont la fièvre était supérieure à 37,5 degrés, ont été obligés de s’asseoir sur des sièges réservés à ceux qui présentent des symptômes de la maladie.Dès leur arrivée, les rapatriés seront conduits vers un centre d’accueil à Cheonan, à environ 100 km au sud de Séoul. Là-bas, ils se feront dépister durant les cinq prochains jours.Pour rappel, un premier convoi de 309 ressortissants est arrivé hier. Ils ont été transférées dans un centre d’accueil situé à Pyeongchang, la ville hôte des JO d’hiver de 2018. 11 d'entre eux ont montré des symptômes du COVID-19 et un cas a été confirmé cet après-midi.