Législatives 2020 : 7 électeurs sur 10 ont l’intention d'aller voter

Photo : YONHAP News

Sept électeurs sur 10 ont l’intention d’aller aux urnes lors des prochaines législatives prévues le 15 avril. C’est ce que révèle un sondage mené par Gallup-Corée les 23 et 24 févriers auprès de 1 500 sud-Coréens ayant le droit de voter à travers le pays.Si l'on se penche sur les résultats, 72,7 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles allaient absolument voter. C’est 8,8 points de plus que lors des précédentes législatives. Selon les tranches d’âge, ce sont les sexagénaires et septuagénaires qui se montrent les plus enthousiastes à exercer leur droit, avec respectivement 83,8 % et 82,5 %. Chez les 18 à 29 ans, le taux est seulement de 52,8 %.Le niveau de confiance de l’enquête en question, réalisée à la demande de la Commission électorale nationale (NEC), est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points.