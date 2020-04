Législatives 2020 : le gouvernement s’engage à assurer la sécurité des électeurs le jour du vote

Photo : YONHAP News

Alors que les législatives devraient se dérouler, dans moins de 15 jours, en plein milieu d’ « une crise nationale » provoquée par le COVID-19, le gouvernement s’est engagé à instaurer un environnement sain dans les bureaux de vote en coopération avec la Commission électorale nationale (NEC).Les trois ministres concernés, à savoir, de l’Intérieur, Chin Young, de la Justice, Choo Mi-ae, et des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, en ont fait part dans un discours à la nation publié aujourd’hui, jour du lancement officiel de la campagne électorale. Dans la foulée, ils ont appelé les citoyens à coopérer pour assurer un vote équitable et sûr, en les mettant en garde contre la diffusion de fausses nouvelles et rumeurs.Quant aux scrutins pour les ressortissants sud-coréens à l’étranger, débutés hier, les ministres ont demandé la compréhension des expatriés résidant dans des pays où le vote a été annulé à cause de la recrudescence de la pandémie.Dans le détail, ont été promis la désinfection des bureaux de vote, l’installation de bureaux de vote provisoire pour les électeurs présentant des symptômes suspects, la garantie de l’exécution du droit de vote des patients infectés par le nouveau coronavirus, et le renforcement des sanctions contre des campagnes électorales illicites et des fonctionnaires se mêlant des élections.Concernant les électeurs, il leur a été prié de porter un masque et de coopérer avec les agents des bureaux de vote pour la prise de température et les dispositifs de distanciation avec les autres électeurs.