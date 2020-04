COVID-19 : environ 1 000 sud-Coréens vont être rapatriés d’Inde et du Népal

Photo : YONHAP News

Alors que le COVID-19 atteint plus de 200 pays, environ 1 000 ressortissants sud-coréens basés en Inde envisagent de rentrer chez eux à bord de plusieurs avions affrétés pour l’occasion par les missions diplomatiques sur place et les associations de diaspora sud-coréenne. Actuellement, environ 10 000 sud-Coréens résident dans cette région d’Asie du Sud.Pour rappel, les vols entre les villes indiennes et sud-coréennes ont été suspendus début mars et le confinement national décrété par le gouvernement indien rend plus compliqué le retour de ces expatriés.Un premier contingent de 230 personnes quittera New Delhi ce dimanche à bord d’un avion spécial de la compagnie Korean Air (KE-482). Le deuxième vol est prévu après le 12 avril. Un maximum de 530 sud-Coréens séjournant à Chennai, où se trouvent des usines de conglomérats sud-coréens, comme Hyundai Motor ou Samsung Electronics, devraient également s’envoler vers leur pays natal les 12 et 13 avril prochain.Enfin, le consulat général de Corée du Sud à Mumbai est également en train de préparer un charter pour le rapatriement de ses ressortissants.Ce n'est pas tout. Environ 160 sud-Coréens séjournant au Népal feront de même le 10 avril, alors que près de 770 expatriés résident dans cet Etat. Ce n’est pas tout. Dans d’autres pays de la région, tels que le Bangladesh, le Sri Lanka et le Pakistan, des opérations de rapatriement sont à pied d'oeuvre.Alors que le nombre des patients infectés dans la région est relativement bas par rapport à l’Europe ou aux Etats-Unis, les sud-Coréens craignent surtout le manque de qualité des infrastructures médicales et la discrimination envers les asiatiques de l’Est.