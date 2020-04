COVID-19 : Séoul compte envoyer pour 6 millions de dollars de matériels sanitaires à 14 pays

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, hier, que le gouvernement allait fournir des équipements sanitaires d’un montant de 6 millions de dollars à 14 pays, dont l’Iran, afin de les aider à lutter contre le COVID-19.Pour être plus précis, cinq pays en Asie, trois en Amérique du Sud, et six en Afrique et au Moyen-Orient vont en bénéficier.En particulier, concernant l’Iran, 2 millions de dollars de matériels seront livrés cette semaine, y compris deux amplificateurs génétiques (PCR) et environ 500 aspirateurs de désinfection.Par ailleurs, le gouvernement serait en train d’examiner la possibilité de fournir pour un million de dollars d’équipements à quatre pays en employant le budget déjà affecté dans le cadre de l’aide publique au développement (APD).En ce qui concerne les Etats-Unis, le diplomate sud-coréen a expliqué que les trois fabricants de kits de dépistage du nouveau coronavirus, approuvés par les autorités américaines, étaient en train de négocier un contrat pour exporter leurs produits. Le gouvernement travaille avec eux pour que la livraison puisse avoir lieu le plus rapidement possible.Enfin, le haut officiel a fait savoir qu’un total de 55 Etats avaient demandé une aide humanitaire et que Séoul allait répondre à leur demande en laissant ouverte la possibilité d’augmenter son budget dédié, en fonction de l’évolution de la situation.