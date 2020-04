Les réserves de change en février accusent le plus grand recul depuis la crise financière de 2008

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu ses réserves de devises étrangères enregistrer la plus importante baisse depuis la crise financière mondiale 2008. Selon la Banque de Corée (BOK), le montant a atteint, fin février, 400,21 milliards de dollars, soit 8,96 milliards de dollars de moins qu’il y a un mois. Pour rappel, il avait chuté de 11,7 milliards de dollars en novembre 2008. Par ailleurs, le solde des réserves de change est tombé au plus bas niveau le mois dernier depuis mai 2018.La banque centrale sud-coréenne attribue ce recul sensible à deux facteurs. D’une part, il s’agit de l’intervention des autorités financières alors que la propagation de la pandémie du COVID-19 à l’échelle internationale fait redouter une récession économique mondiale. Sur le marché, le dollar américain est devenu une denrée rare, ce qui a fait chuter la valeur du won sud-coréen. Le billet vert est monté jusqu’à 1 285,70 wons le 19 mars dernier. Afin de stabiliser le marché, les autorités ont écoulé une grande partie de ses réserves en dollar américain.D’autre part, cette baisse est liée à la dévalorisation de réserves en d’autres monnaies étrangères. En effet, comme l’euro, la livre et le yen ont perdu leur valeur face au dollar américain, cela s’est traduit par une baisse du montant converti en billet vert des avoirs libellés en ces devises.Concrètement, si les actifs en titres ont baissé de 13,62 milliards de dollars sur un mois pour se situer à 357,6 milliards de dollars, les dépôts ont grimpé de 4,62 milliards de dollars pour s’élever à 31,72 milliards de dollars. Quant aux droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI), ils ont augmenté de 40 millions de dollars pour atteindre 3,32 milliards, tandis que la position des réserves au FMI a baissé de 10 millions en un mois à 2,78 milliards de dollars.L’or s’est maintenu, de son côté, au même niveau, à savoir 4,79 milliards de dollars.La Corée du Sud occupe toujours le 9e rang en matière de réserves de change fin février. Et c’est la Chine qui continue d’occuper le trône, suivie du Japon et de la Suisse.