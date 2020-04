COVID-19 : le seuil des 10 000 cas confirmés franchi avec 86 nouveaux patients

Photo : YONHAP News

74 jours après l’apparition de la première patiente infectée par le COVID-19 en Corée du Sud, le nombre de cas confirmés a dépassé la barre des 10 000, en atteignant 10 062.Vendredi à 0h, 86 nouveaux malades, cinq décès supplémentaires et 193 guérisons additionnels ont été recensés. Ainsi, le pays compte désormais 174 morts et 6 021 individus guéris.Pour la première fois depuis 45 jours, le nombre de nouveaux patients contaminés à Daegu, épicentre de la pandémie dans le pays, est composé d'un seul chiffre, avec neuf personnes.En revanche, la province de Gyeonggi compte le plus de cas supplémentaires avec 23, y compris ceux qui ont contracté la pneumonie virale à l’hôpital Sainte Marie de Uijeongbu. A Séoul, avec le retour des ressortissants sud-coréens de l’étranger, 18 cas positifs ont été nouvellement signalés. Même constat pour 22 passagers lors de leur quarantaine à l’aéroport international d’Incheon.Pour le reste, cinq ont été détectés dans la province de Gyeongsang du Nord, deux dans la province de Gangwon, un respectivement dans les villes d'Incheon et de Gwangju ainsi que dans les provinces Nord et Sud de Chungcheong et de Jeolla et dans celle de Gyeongsang du Sud.D’autre part, un médecin infecté par le virus est décédé ce matin à Daegu. Il s’agit du premier décès parmi les personnels soignants du pays. Le généraliste, âgé de 59 ans, aurait rendu son dernier souffle suite à un infarctus myocarde. Il aurait contracté l’épidémie en consultant ses patients dans sa clinique.