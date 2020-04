COVID-19 : les dirigeants sud-coréen et danois s'engagent à coopérer davantage

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, hier, au téléphone, avec la Première ministre du Danemark concernant la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Selon la Cheongwadae, Moon Jae-in s’est déclaré prêt à partager avec ce pays d'Europe du Nord ainsi que d’autres nations les expériences de la Corée du Sud en matière de prévention sanitaire ainsi que les données cliniques liées au traitement des malades de l’épidémie.Le président Moon a expliqué à Mette Frederiksen les points-clés sur lesquels les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 se sont mis d’accord lors de leur récent sommet extraordinaire virtuel organisé dans le but de faire front commun face au COVID-19. Il a souligné qu'une plus large coopération internationale s’imposait plus que jamais pour juguler la contamination le plus tôt possible. Dans la foulée, il lui a proposé de travailler main dans la main pour réduire au maximum les impacts négatifs de la maladie sur l’économie mondiale et redynamiser les échanges économiques. Son interlocutrice était du même avis.La cheffe du gouvernement danois a montré, de son côté, un grand intérêt pour la coopération avec Séoul afin d’importer des kits de dépistage et d’autres équipements médicaux, dont l’approvisionnement est devenu un enjeu majeur dans son pays. Le locataire de la Maison bleue lui a promis d’examiner activement la possibilité d’aider son peuple.Par ailleurs, Moon a remercié Frederiksen de sa compréhension à propos du report en 2021 du sommet du P4G. Il s’agit du Partenariat pour la croissance verte et les enjeux mondiaux 2030, dont l’objectif est de faire face aux défis internationaux en termes d’environnement, et notamment de changement climatique. C’est Copenhague qui a pris l'initiative de créer cette alliance et qui a d’ailleurs organisé la première réunion en 2018.Sa seconde édition devait se tenir à Séoul en juin prochain, mais elle a été remise à l’an prochain, dans le sillage de la propagation de la dernière pandémie.Le numéro un sud-coréen a précisé que son pays fixerait une meilleure date en concertation avec les principaux partenaires du P4G, dont le Danemark. La Première ministre a fait part en retour de son « entier soutien » concernant cet ajournement. Enfin, elle n’a pas manqué d’apprécier le fort « leadership vert » dont Moon a fait preuve en tentant d'accueillir ce rendez-vous à une date ultérieure au lieu de l’annuler purement et simplement.