COVID-19 : les conditions d’éligibilité se précisent pour bénéficier de l’aide d’urgence gouvernementale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé, ce matin, des critères plus détaillés qui permettent de déterminer ceux qui pourront recevoir l'aide d’urgence en cas de catastrophe en faveur des citoyens traversant une période difficile à cause du nouveau coronavirus. Il a retenu, comme référence, la cotisation à la Caisse nationale de l’assurance maladie.Plus concrètement, ce soutien financier sera réservé à 70 % des foyers sud-coréens les plus modestes, selon le montant total des cotisations versées par les membres de chaque ménage. Toutefois, cela ne devrait pas être la seule condition. En effet, l'exécutif envisage également d’exclure tous ceux qui possèdent un patrimoine colossal. Il ne reste plus qu'à en fixer les règles.Cette aide d’urgence sera attribuée à chaque foyer, c’est-à-dire l’ensemble des personnes domiciliées dans un même logement selon le registre d’enregistrement officiel établi le 29 mars dernier. Toutefois, les parents et leurs enfants seront considérés comme un seul foyer, étant donné qu’ils mènent une vie commune sur le plan économique.Par ailleurs, l’exécutif n’a pas oublié de faire état d’une mesure complémentaire, conscient du fait que la cotisation d’assurance maladie n’est basée que sur les revenus de l’an dernier. Il prévoit de laisser aux collectivités locales la possibilité de prendre en compte la situation actuelle de ceux qui ont connu récemment une chute importante de leurs revenus. Ce sera notamment le cas pour les petits commerçants et les industriels.