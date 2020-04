Moon Jae-in participe à la cérémonie du 72e anniversaire du soulèvement populaire de Jeju

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le triste anniversaire du massacre de Jeju qui a eu lieu le 3 avril 1948 sur cette île méridionale située à l'extrême sud-ouest de la Corée du Sud. Il y a 72 ans jour pour jour, le gouvernement sud-coréen a ordonné une vaste opération de représailles après l’attaque de plusieurs postes de police par de présumés « communistes », faisant des dizaines de milliers de victimes.Le président de la République a pris part à la cérémonie commémorative qui se tenait sur place. En rendant hommage aux victimes de cet événement tragique, Moon Jae-in a affirmé qu’il fallait partager ce triste souvenir pour que les citoyens puissent rêver de paix, de réunification et d’unité du peuple.Le chef de l’État a notamment affirmé qu’il relevait du devoir de l’État de faire la lumière sur ce qui s'était exactement passé, tant pour l’honneur des victimes et de leurs familles que pour rétablir la justice historique et juridique.Dans la foulée, le locataire de la Cheongwadae a demandé à l’Assemblée nationale d’adopter un projet de révision de la loi spéciale sur l’événement dit du « 3 avril », prévoyant l’indemnisation et le dédommagement des victimes. Il s’est également engagé à n’en omettre aucune, alors que les autorités continuent de recevoir des déclaration de victimes, une opération relancée en 2018.