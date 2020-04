COVID-19 : Eastar Jet annonce un plan de restructuration

Photo : YONHAP News

Les compagnies aériennes à bas coût sont frappées de plein fouet par la crise du nouveau coronavirus. Eastar Jet a suspendu, le 24 mars dernier, tous ses vols domestiques et internationaux, mais il est amené à se lancer dans une lourde restructuration faute de visibilité pour se sortir de cette situation.Au cours de sa dernière réunion avec les syndicats, le transporteur a déclaré qu’il n’exploiterait désormais que 13 de ses 23 avions en leasing. Il a déjà rendu deux appareils et compte en rétrocéder prochainement huit supplémentaires. Il a estimé à 930 personnes le nombre d'employés nécessaires pour s'occuper des avions restants.Par conséquent, Easter Jet envisage de se séparer de 750 de ses 1 683 employés, soit 45 % de ses effectifs. Il lancera en deux temps un appel aux départs volontaires, aujourd'hui et le 17 avril, pour arrêter une liste définitive le 24 avril. S’il y a moins de demandeurs que l’objectif fixé, il fera un licenciement économique en mai prochain.De son côté, le gouvernement a décidé d’octroyer des crédits de l’ordre de 300 milliards de wons, soit 224 millions d’euros, aux compagnies low cost. Mais Eastar Jet, qui allait être rachetée par Jeju Air, n’a pas pu en bénéficier.