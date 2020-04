COVID-19 : record des ventes en ligne en février

Photo : YONHAP News

Alors que les sud-Coréens restent largement chez eux face à la recrudescence du COVID-19, l’augmentation annuelle des ventes en ligne a atteint, en février, son plus haut niveau depuis 16 mois avec 24,5 %. En particulier, la part des ventes en ligne sur l’ensemble de la consommation a battu son record : 27,7 %.D’après les données publiées aujourd’hui par le Bureau national des statistiques (Kostat), le montant de toutes les transactions en ligne s'est élevé à 11 961,8 milliards de wons, soit près de 9 milliards d'euros. Ce sont notamment les produits alimentaires qui ont connu la plus forte hausse par rapport à l'an dernier, passant de 71 % à 104 %. Les ventes de produits hygiéniques tels que le papier toilette, la lessive ou les détergents, ont également bondi d’environ 53 %. Celles de produits électriques, électroménagers et les équipements de communication, ont elles aussi cru de 38,6 %.En revanche, avec la baisse des activités en dehors du domicile, les services liés à la culture et aux loisirs, et aux voyages et aux transports ont chuté respectivement de 60 % et 46,2 % en un an.Parmi les ventes en ligne, la part des achats effectués sur des appareils mobiles était de 68,1 %, soit une progression de 3,5 points en glissement annuel.