COVID-19 : la Corée du Sud prend des mesures pour mieux protéger le personnel médical

Le gouvernement sud-coréen a pris de nouvelles mesures afin de mieux protéger les soignants contre le COVID-19. D’après les chiffres publiés vendredi dernier par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), 241 professionnels de santé ont déjà été infectés par le nouveau coronavirus.Du coup, afin d’empêcher toute propagation de la maladie au sein du personnel médical, les consultations en face à face vont de plus en plus être remplacées par des téléconsultations. Désormais, les sud-Coréens souffrant d'un rhume ou d’une maladie chronique comme de l’hypertension pourront obtenir un diagnostic via ce système à distance.Ensuite, les patients doivent subir un test de dépistage du COVID-19 avant de pouvoir accéder à un service d’urgence. Il en va de même pour les personnes présentant des symptômes de maladies respiratoires.Les autorités sanitaires déconseillent fortement de rendre visite aux patients hospitalisés et appellent au respect des mesures de prévention contre la pandémie appliquées par les établissements de santé.