Le président Moon est persuadé que son pays vaincra le COVID-19

Le président de la République s’est rendu, hier, dans la province de Gangwon, à l’occasion de la Journée de plantation des arbres, en compagnie de son épouse Kim Jung-sook.Afin de reboiser les forêts et montagnes dévastées durant l’occupation japonaise et pendant la guerre de Corée, les habitants du pays du Matin clair plantent tous les 5 avril des arbres ou des fleurs. Rappelons également que cette région du nord-est a été gravement touchée par des feux de montagne en avril 2019.Selon Moon Jae-in, cet incendie a permis de montrer la force de l’unité dont ont fait preuve les sapeurs-pompiers, les autorités forestières, les responsables de la province et toute la population.Le chef de l'État s’est dit confiant dans la capacité qu'a la Corée du Sud pour mettre fin au fléau du COVID-19, rappelant le courage avec lequel les habitants du pays du Matin clair ont surmonté la catastrophe naturelle qui s'est abattue sur eux il y a un an.Le locataire de la Maison bleue a enfin souligné l’importance du reboisement et appelé toute la population à faire don d’un arbre, tout en poursuivant la distanciation sociale dans le but de lutter contre le nouveau coronavirus.