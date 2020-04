COVID-19 : la distanciation sociale prolongée jusqu'au 19 avril

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de reconduire pour deux semaines, soit jusqu'au 19 avril, les mesures de distanciation sociale, l'un des moyens les plus efficaces pour réduire la propagation du COVID-19. Cela a été annoncé lors d’un briefing tenu samedi matin par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Selon le KCDC, la part des cas d'infection dont l'origine de la transmission est impossible à identifier est passé de 19,8 % à 6,1 % entre le 6 et le 31 mars derniers, grâce à la campagne de l’éloignement social.Suite à cette décision, les établissements religieux, certaines salles de sport et des lieux désignés par les collectivités locales comme les cybercafés, plus communément appelés « PC bang » au pays du Matin clair, resteront fermés.Parallèlement, un système de prévention collectif sera mis en place dans les établissements de soins, les hôpitaux psychiatriques et les églises, qui devront désigner un responsable en charge de la prévention de la maladie.Tous ceux qui sont appelés à rester chez eux doivent désormais télécharger l’application d'auto-confinement sur leur téléphone portable. Les autorités publiques renforceront la coopération avec les collectivités locales afin de renforcer le contrôle en direct à l’aide du système de géolocalisation.D’après le gouvernement, l’objectif est de maintenir le nombre de nouvelles contaminations en dessous des 50 par jour et de minimiser les nouveaux cas non identifiables.Dans un contexte où les nouveaux cas de contamination « importées » ne cessent de se multiplier, les sanctions seront également alourdies auprès des arrivants en Corée du Sud qui dissimulent ou mentent sur leurs symptômes.