COVID-19 : la Corée du Sud met l’accent sur la distanciation sociale

En ce lundi 6 avril, le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 est de 47. Notons que c’est la première fois qu’il se situe sous le seuil des 50 cas depuis le 20 février dernier. Le chiffre cumulé atteint désormais 10 284, dont 186 décès et 6 598 guérisons en Corée du Sud.En annonçant samedi dernier que la distanciation sociale allait être prolongée jusqu'au 19 avril, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a déclaré que l’objectif du gouvernement était de maintenir le nombre des nouvelles contaminations en dessous des 50 par jour.Séoul reste tout de même prudent. L’éloignement social a une fois de plus été souligné lors du briefing de ce matin. Les chiffres témoignent en effet de l’efficacité de cette campagne : la part des cas d'infection dont l'origine de la transmission est impossible à identifier est passé de 19,8 % à 6,1 % entre le 6 et le 31 mars derniers.Comme avec l’arrivée du printemps et la floraison des cerisiers, certains habitants du pays du Matin clair ont tendance ces derniers jours à ressortir dans les espaces publics, le KCDC appelle la population à la vigilance.