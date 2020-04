COVID-19 : alourdissement des sanctions en cas de non respect des mesures de confinement

Photo : YONHAP News

Les sanctions en cas de non respect des mesures ou de fausse déclaration de symptômes du COVID- 19 auprès des autorités sanitaires ont été alourdies en Corée du Sud. Ainsi, les contrevenants pourront encourir une amende maximale de 10 millions de wons, environ 7 500 euros, ou une peine maximale d’un an de prison.Les étrangers ne font pas exception à ces mesures. Une Taïwanaise, arrivée le 2 avril en Corée du Sud, a été expulsée du pays. Il s’agit du premier cas d’expulsion lié au confinement des non-Coréens entrant dans le pays du Matin clair.Cette femme a atterri jeudi dernier à l’aéroport international d’Incheon et a donné son accord pour rester isolée pendant deux semaines. Mais une fois qu'elle est entrée dans son établissement de confinement, elle a refusé de payer les frais liés à ce séjour. Les autorités l'ont par conséquent expulsée, hier à 19h 15, du territoire sud-coréen.Selon le ministère de la Justice, ce refus de paiement va à l’encontre des efforts déployés localement dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.Actuellement, des enquêtes sont en cours sur plusieurs étrangers dont un Britannique et un Français qui auraient violé les règles liées à l’auto-confinement imposées depuis le 1er avril à tous les entrants de l’étranger sur le territoire sud-coréen. Jusqu'à hier, 11 étrangers se sont vus refuser l'entrée dans le pays.