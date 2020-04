COVID-19 : 221 ressortissants sud-coréens rapatriés d'Inde

Photo : YONHAP News

En pleine pandémie du nouveau coronavirus, 221 sud-Coréens expatriés en Inde sont rentrés tôt ce matin dans leur pays. Ils ont pris un avion spécialement affrété pour l'occasion par Korean Air, hier soir à 19h 40, heure locale, à New Delhi. ll s'agit d'étudiants, de touristes et de personnels détachés d'entreprises sud-coréennes.Pour rappel, dès l'arrivée sur le sol coréen, les passagers passent par le contrôle d'immigration spécial. Les personnes sans symptômes sont conduites dans un centre d'auto-confinement pendant deux semaines, alors que les rapatriés testés positifs sont pris en charge dans des établissements médicaux.L'ambassade de Corée du Sud en Inde envisage un second rapatriement dans le cas où d'autres ressortissants souhaiteraient regagner leur pays. De leur côté, les associations d'expatriés sud-coréens à Mumbai et à Chennai sont en cours de négociations avec la compagnie aérienne pour rapatrier les sud-Coréens résidant dans ces régions.Toujours concernant les rapatriements, un autre avion doit décoller de Budapest, ce soir, pour faire revenir des expatriés sud-coréens en Hongrie, et quelque 2 000 compatriotes en Nouvelle-Zélande rentreront en plusieurs temps à partir de demain.Selon le ministère des Affaires étrangères, des opérations de rapatriement sont en préparation dans une vingtaine de pays d'Europe et d'Asie.