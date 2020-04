L'armée sud-coréenne lance des opérations de déminage

Photo : YONHAP News

L’armée a donné aujourd'hui le coup d'envoi à l'élimination de mines terrestres localisées au sud de la péninsule coréenne.D’après l’État-major interarmées sud-coréen (JCS), ces opérations de déminage concernent au total 36 points non pas situés sur le front, autrement dit dans la zone démilitarisée (DMZ), mais au coeur même du pays, plus précisément à proximité des monts Cheonseong, dans la province de Gyeongsang du Sud, et Geumgseong, dans la province de Jeolla du Sud.Dans ce cadre, environ 1 400 soldats de 26 unités d'ingénierie de les armées de terre, de l'air et du corps des Marines seront mobilisés d’ici la fin de l’année prochaine.Une fois le déminage terminé, les autorités envisagent d’ouvrir au public l’accès à ces lieux en les transformant en pistes de randonnées.Selon le JCS, les opérations en question ont été retardées par la propagation du COVID-19. Elles vont se dérouler progressivement, en tenant compte des circonstances régionales et des dispositifs de quarantaine, dans le respect absolu de la sécurité des militaires déployés.