Pyongyang organise cette semaine son Assemblée populaire suprême

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud suit de près le prochain rassemblement de l'Assemblée populaire suprême (APS), le Parlement nord-coréen, qui sera organisé le 10 avril prochain.C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du ministère de la Réunification lors d’un point de presse régulier tenu ce matin. Selon Yeo Sang-key, le Sud scrute attentivement son voisin, afin d'obtenir la moindre information sur cette troisième session de la 14e Assemblée populaire suprême, sans pour autant pouvoir prédire les sujets qui y seront abordés.L’APS est un organe suprême du pouvoir du royaume ermite, qui arrête les principes fondamentaux de sa politique, amende la Constitution et les lois, nomme les chefs des institutions nationales et examine le budget de l'État et le rapport de son exécution.Selon les observateurs, l'agenda de la prochaine réunion devrait porter cette année sur les mesures à prendre pour résoudre les difficultés économiques du pays, fortement aggravées par l'épidémie du nouveau coronavirus.