Législatives 2020 : 14 330 bureaux de vote seront ouverts le 15 avril

Photo : KBS News

L’impression des bulletins de vote pour les élections législatives du 15 avril a débuté aujourd’hui à travers le pays. Même si les partis rivaux ont tenté de se faire représenter par un seul candidat parmi tous leurs postulants, leurs efforts n’ont pas abouti dans la plupart des circonscriptions.De son côté, la Commission électorale nationale (NEC) a déterminé 14 330 bureaux de scrutin, dont 99, 1 % sont situés au rez-de-chaussée ou dotés d’un ascenseur pour une meilleure accessibilité.Les électeurs peuvent vérifier l’emplacement de leur bureau de vote sur le site web officiel de la NEC (http://nec.go.kr) en y inscrivant leur nom et leur date d’anniversaire.Les documents présentant les candidats aux législatives ont également été envoyés aux électeurs, y compris 254 100 soldats et agents de police. Ils précisent non seulement leurs engagements politiques mais aussi les informations personnelles liées au service militaire, au réglement des impôts et au casier judiciaire.