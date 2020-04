Photo : Getty Images Bank

Au premier trimestre de cette année, 135 nord-Coréens dont 96 femmes se sont enfuis de Corée du Nord pour s'installer au Sud, soit un chiffre en baisse de 41 % en glissement annuel. Il s'agit également du niveau le plus bas enregistré depuis la première collecte de stastistiques sur ce sujet, en 2009.D'après le ministère de la Réunification, ce recul s'explique notamment par un contrôle renforcé de la population de la part du pays communiste et la modification des situations des zones frontalières.Le nombre de réfugiés nord-coréens n'a cessé d'augmenter depuis 2000, pour atteindre son apogée, neuf ans plus tard, avec 2 914 personnes.