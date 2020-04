COVID-19 : Moon Jae-in préconise l’octroi rapide de prêts aux TPE impactées

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, hier, les patrons des principales institutions financières publiques et privées du pays, au lieu de convoquer l’habituelle réunion hebdomadaire du lundi avec son équipe de la Maison bleue.L’occasion pour Moon Jae-in de les exhorter à accorder « de manière active et rapide » des prêts aux très petites entreprises (TPE) et aux auto-entrepreneurs impactés par le nouveau coronavirus. Il a tenu ces propos, alors que beaucoup d'entreprises pointent du doigt le retard dans le délai de traitement de leurs demandes de prêts auprès de ces établissements.Pour le chef de l’Etat, le rôle de ceux-ci est très important dans le contexte actuel de crise sanitaire, le comparant aux sacrifices du personnel soignant dans les hôpitaux.Le locataire de la Cheongwadae s’est d'ailleurs engagé à ne pas responsabiliser les banques qui commettent de possibles erreurs non intentionnelles dans le processus de décision d’octroi de crédits aux micro-entrepreneurs.