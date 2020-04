Un excédent courant de 6,41 milliards de dollars en février malgré le COVID-19

Photo : YONHAP News

La balance courante a affiché un excédent de 6,41 milliards de dollars en février dernier, soit une hausse de 2,56 milliards de dollars par rapport à il y a un an.Selon les statistiques publiées par la Banque de Corée (BOK), le surplus commercial a enregistré un accroissement de 1,16 milliard de dollars en glissement annuel pour atteindre 6,58 milliards de dollars. Les exportations et les importations ont progressé respectivement de 4 % et de 1,3 %.Cette performance est due à l’augmentation du nombre de jours ouvrables provoquée par des vacances du Nouvel an lunaire réduites, ainsi qu’aux exportations des semi-conducteurs et des produits des TIC qui sont montés en flèche, de 51,3 % et 27,9 % sur un an.Pourtant, la propagation du COVID-19 a eu un impact sur les ventes à destination de la Chine, car elles ont chuté de 6,7 %.Quant à la balance des services, elle a présenté un solde négatif de 1,45 milliard de dollars, soit 90 millions de moins qu’en 2019. Le déficit de celle du tourisme a baissé de 270 millions de dollars pour s’établir à 570 millions de dollars, en raison du recul du nombre de voyageurs.Enfin, la balance des revenus primaires a été excédentaire de 1,25 milliard de dollars, notamment avec la progression du dividende des investisseurs à l’étranger.