COVID-19 : le chef de l’OMS prône le rôle de Moon Jae-in dans la lutte contre la pandémie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu un entretien téléphonique, hier, avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Leurs discussions ont été largement dominées par une plus large coopération internationale pour contrer le nouveau coronavirus.Tedros Adhanom Ghebreyesus a loué l’efficacité de la stratégie exhaustive de Séoul marquée par la réalisation active de diagnostics et le suivi des trajets effectués par les personnes contaminées.En se félicitant de la chute du nombre de cas confirmés quotidiennement sous le seuil des 50, il a demandé à Moon Jae-in de partager l'expertise de son pays avec les autres dirigeants du monde. Du coup, le patron de l'OMS a proposé à son interlocuteur de prononcer un discours liminaire, en tant que représentant de l'Asie lors de l'Assemblée mondiale de la santé, qui se déroulera en mai par visioconférence.En retour, le président Moon l'a remercié pour cette invitation avant d’affirmer qu’il discuterait de ce sujet à travers divers canaux diplomatiques. Selon lui, son gouvernement réagit à la crise en maintenant un principe d’ouverture, de transparence et de démocratie, et s’efforce de minimiser les restrictions de déplacement humain et les transports de produits jugés inutiles, comme recommandé par l'organisation internationale.Le locataire de la Maison bleue a expliqué s’être déjà entretenu au téléphone avec une vingtaine de leaders mondiaux pour faire front commun contre la pandémie. Et il a affiché sa volonté de les soutenir en apportant toute sa contribution.Enfin, l’ancien chef de la diplomatie éthiopienne a plaidé pour une attention toute particulière aux pays d’Afrique subsahariens qui manquent de matériels préventifs.