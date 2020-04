Financement des GI’s : les ministres sud-coréen et américain de la Défense s’entretiennent par téléphone

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo a une nouvelle fois demandé à son homologue américain Mark Esper d’accepter de payer une partie du salaire aux employés locaux qui travaillent pour les troupes US stationnées en Corée du Sud. Il a formulé cette demande lors de leur entretien téléphonique, hier, sur proposition du chef du Pentagone.Pour rappel, ces quelques 4 000 travailleurs sud-coréens sont au chômage non rémunéré depuis le 1er avril en raison du retard dans l’aboutissement des négociations sur les contributions au financement de la présence des GI’s que les deux alliés doivent chacun prendre en charge cette année. Séoul a proposé à Washington de régler d’abord ce problème, avant même la conclusion d’un accord, insistant que ce retard ne devait pas peser sur l’alliance bilatérale ni sur la posture de défense conjointe.La conversation téléphonique d’hier est intervenue cinq jours après que le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Robert Abrams, a posté sur son compte Twitter une expression coréenne, qui a fait polémique dans les médias locaux.En effet, le 2 avril, il a tweeté « gimchitguk masida », ce qui signifie littéralement « boire de la soupe de kimchi », et qui pourrait se traduire en français par « vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ». La presse locale l’a alors interprété comme une intention d’ironiser l’annonce, la veille, du gouvernement sud-coréen. En effet, Séoul jugeait proche de conclure un accord avec Washington pour mettre fin à leurs négociations. Une interprétation aussitôt démentie par l’auteur du tweet.Pour calmer le jeu, Mark Esper aurait ainsi proposé cette entrevue téléphonique. Sur Twitter, il a d’ailleurs exprimé sa gratitude à Jeong Kyeong-doo pour avoir discuté ensemble de l’importance du « partage équitable » des coûts de la défense entre les deux alliés.