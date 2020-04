COVID-19 : le nombre quotidien de nouveaux patients reste sous la barre des 50

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien de l’épidémie du COVID-19 fait état, ce mardi, de 47 nouveaux cas, portant à 10 331 le total cumulé depuis l’apparition de la maladie, le 20 janvier, dans le pays. C’est ce qu’a annoncé le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Le nombre de nouveaux individus infectés reste donc sous la barre des 50 pour le deuxième jour consécutif. Un signe encourageant. Daegu, le principal foyer de l’épidémie du pays compte 13 cas, la province de Gyeonggi qui entoure Séoul 10, et la capitale 4. 14 personnes sont arrivées contaminées dans le pays. Le nombre des cas importés atteint ainsi 802 et 92 % d’entre eux sont des sud-Coréens.Avec six décès supplémentaires, la Corée du Sud compte 192 morts et un taux de létalité de 1,86 %. Le nombre de malades guéris a lui aussi progressé de 96 personnes en 24 heures pour totaliser 6 694.Lors d’un point de presse samedi, le ministre de la Santé a affirmé que si le nombre de nouveaux cas quotidiens tombait en dessous du cap des 50, le pays serait capable de prendre en charge sans difficultés les patients en réanimation.Mais cela ne devrait pas pousser le gouvernement à relâcher sa vigilance. Il a assuré qu'il maintiendrait sa campagne de distanciation sociale et continuerait aussi à surveiller les établissements de loisirs comme les boîtes de nuit.Dans le même temps, il a fait le point sur les préparatifs de la grande rentrée scolaire en ligne, prévue jeudi, pour une partie des collégiens et lycéens. Il envisage de prêter un total de 332 000 appareils intelligents aux enfants des familles à bas revenus afin qu’ils puissent suivre les cours à distance. Par ailleurs, les instituts de cours particuliers sont toujours invités à garder leurs portes fermées.Enfin, l’exécutif a également fait en sorte que les travailleurs à statut précaire bénéficient eux aussi de son aide d’urgence si leurs revenus ont brutalement chuté dans le sillage du nouveau coronavirus.