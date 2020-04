Samsung Electronics : les résultats d’exploitation en légère hausse

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a publié aujourd’hui ses résultats d’exploitation du premier trimestre aujourd’hui. Ils sont de 6 400 milliards de wons, soit 4,8 milliards d’euros. C’est 280 milliards de wons (212 millions d’euros) de plus que les prévisions moyennes émises par les sociétés de bourse. Le bénéfice a progressé de 2,73 % par rapport à la même période en 2019 où le géant sud-coréen de l’électronique a connu une chute brutale, mais a reculé de 10,61 % comparé au dernier trimestre.Concernant le chiffre d’affaires, il s’est élevé à 55 000 milliards de wons, l’équivalent de 41,6 milliards d’euro, à savoir 500 milliards de wons (378 millions d’euros) de moins que le pronostic des experts. Le chiffre a augmenté de 4,98 % en glissement annuel et a baissé de 8,15 % par rapport à entre septembre et décembre derniers.Au deuxième trimestre, l’entreprise sud-coréenne ne devrait pas être épargnée par l’impact de l’épidémie du coronavirus dans le secteur du smartphone et de l’électroménager.