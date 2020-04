Photo : YONHAP News

Un avion de reconnaissance américain de type RC-135W a de nouveau survolé, aujourd’hui, le ciel sud-coréen.Le traqueur aérien Aircraft Spots a précisé que l’appareil espion avait survolé la région séoulienne. Il s’agit de sa deuxième sortie opérationnelle depuis le début du mois. La première a eu lieu samedi dernier.De l’avis des observateurs, ces vols ont pour objectif de surveiller les bases de missiles nord-coréennes et les mouvements de véhicules TEL, ou lanceur-monteur transporteur, récemment utilisés par le pays communiste.Le RC-135W est notamment capable de surveiller les communications radio et les signaux électroniques émis par des radars adverses et est équipé d’un dispositif pouvant analyser la trajectoire d’une tête de missile.