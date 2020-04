COVID-19 : le centre culturel Sejong propose des concerts sans spectateurs et en ligne

Photo : YONHAP News

Le centre culturel Sejong organise des « concerts d’encouragement » à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 avril. Il s’agit de spectacles diffusés sur la plateforme Naver TV visant à aider les artistes et les prestataires à traverser la crise du COVID-19. L’établissement fournit les salles et se chargent des frais de production et de diffusion des performances.Avec la recommandation du Service de la gestion des arts de Corée et après un dépôt de candidatures, en tout 12 équipes aux genres aussi différents que variés ont finalement été sélectionnées. Du côté du théâtre, la pièce « Café noir et blanc » racontera le 17 avril une histoire entre un agresseur et sa victime qui se retrouvent 20 ans après les faits.Du côté des comédies musicales, « Secretly Greatly : The Last » rencontrera les spectateurs le 16 avril sous la forme d'un talk-show. Le lendemain, « SACHOOM2 - Let's Dance, CRAZY!! » propose une prestation exceptionnelle composée de hip hop et de danse contemporaine.Pour les fans de musique classique, le duo composé de la violoniste Kim Da-mi et de la pianiste Mun Ji-yeong interprétera le 28 avril toutes les pièces de la sonate pour violon de Brahms.Et enfin, pour ceux qui préfèrent les musiques plus populaires, les groupe de rock Billy Carter et ADOY monteront sur scène respectivement aujourd’hui et ce vendredi.