Législatives 2020 : l’aide d’urgence COVID-19, cheval de bataille de la campagne

Photo : YONHAP News

En pleine campagne des législatives, l’aide exceptionnnelle accordée à la population face à l'impact du COVID-19 sur le pouvoir d'achat s’impose comme un cheval de bataille électorale.Une semaine après que le gouvernement a promis d’accorder un million de wons, soit 755 euros, à chaque foyer de quatre personnes faisant partie des ménages les plus modestes, soit 70 % de la population, le Minjoo, le parti au pouvoir, a fait état de son intention de passer totalement en revue cette proposition pour que tous les sud-Coréens puissent en bénéficier.C’est son patron, Lee Hae-chan, qui en a fait part hier, sans préciser pour autant la somme que son camp compterait verser. Selon lui, cela sera possible seulement si la classe politique se met d’accord pour majorer de 3 à 4 000 milliards de wons, entre 2,26 et 3 milliards d'euros, le montant d’un nouvel additif budgétaire.La veille, son homologue du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, a tenu des propos similaires. Hwang Kyo-ahn a demandé au président de la République de décréter un « ordre économique d’urgence » pour accorder immédiatement 500 000 wons à chaque citoyen, faisant ainsi un grand virage à propos de cette prestation spéciale. Jusque là, il avait qualifié la promesse gouvernementale d’un « cadeau populiste et électoraliste ». Il a expliqué ce volte-face par une situation urgente provoquée par l’épidémie.La majorité des partis minoritaires plaident eux aussi pour un versement universel.Face à cette demande, le gouvernement envisage de soumettre au plus vite au Parlement un nouveau projet de budget supplémentaire. Il semble que les députés sortants débatteront sur le plafond de l’aide en question et la date de son versement lors de la dernière séance extraordinaire de la législature en cours, qui se tiendra aussitôt après le scrutin du 15 avril.