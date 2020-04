Le soleil joue les prolongations. La Corée du Sud est une nouvelle fois recouverte d’un magnifique ciel bleu. Ce matin, quelques nuages étaient présents dans le nord-ouest du pays, mais se sont vite dissipés.Le mercure est toujours de saison. Les températures matinales commencent à monter et dans l’après-midi, les maximales atteignent 18°C sur l’île de Jeju et à Séoul, 19°C à Busan, 20°C à Daejeon, et enfin 22°C à Daegu.Météo-Corée annonce un temps ensoleillé demain encore, à part dans le nord-est où des précipitations sont attendues le matin. Des nuages devraient également être présents sur la côte ouest.