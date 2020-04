COVID-19 : première interpellation après le durcissement de la peine contre le non-respect du confinement

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen d’une vingtaine d’années a été interpellé par la police pour avoir violé les réglementations sur l’auto-confinement. Une première depuis l’alourdissement de la peine en la matière, lundi dernier. Selon la nouvelle réglementation, il risque d’encourir un emprisonnement maximal d’un an ou une amende allant jusqu’à 10 millions de wons, soit 7 500 euros.Ce jeune homme, dénommé Cha, est rentré d’Indonésie le 2 avril et était censé rester à domicile pendant deux semaines. Pourtant, avant hier, il a pris le métro à Séoul, plus précisément à la station Danggogae pour se rendre à Myeongdong en plein cœur de la capitale. Dès le matin, il a désactivé la fonction de géolocalisation de l’application mobile destinée au suivi des personnes mises à l’isolement.Suite à la déclaration des autorités sanitaires, la police a retrouvé le fugitif en une heure. Il a affirmé s’être senti trop enfermé à la maison. L’investigation sera lancée dès que sa période de confinement sera terminée.Jusqu’à présent, 75 individus qui n'ont pas respecté les directives de mise en quarantaine ont été identifiés et six d’entre eux sont placées sous contrôle judiciaire. Le Parquet a annoncé qu'il traiterait ces dossiers avec une grande fermeté, réclamant par principe la peine de prison.