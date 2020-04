COVID-19 : Séoul annonce une suspension temporaire de l’exemption de visas

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé une nouvelle mesure barrière contre les contaminations dites importées du nouveau coronavirus. Il s’agit cette fois-ci de suspendre temporairement l’exemption de visas pour les nations qui interdisent l'entrée sur leur territoire aux sud-Coréens et d’étendre les restrictions d’arrivée des étrangers qui viennent dans le pays pour des voyages non indispensables.Cette décision a été prise aujourd’hui lors d’une réunion de la cellule de crise dédiée à l’épidémie, présidée par le Premier ministre.Chung Sye-kyun l’a justifiée par le fait que le pays du Matin clair comptait toujours plus de 5 000 arrivants de l’étranger chaque jour, et ce même s’il a commencé, le 1er avril, à leur imposer un confinement obligatoire de deux semaines. Il a ajouté que, récemment, les contaminations externes quotidiennes continuaient à augmenter, à tel point qu’elles représentent quasiment la moitié des nouveaux cas avérés.A propos de la surveillance électronique des personnes confinées que l’exécutif pense appliquer, le chef du gouvernement a affirmé que la décision serait prise après avoir écouté l’opinion publique. Il a également souligné la nécessité de maintenir le niveau de vigilance, même si le nombre quotidien de nouveaux malades a été réduit à moins de 50.Chung a aussi exprimé sa préoccupation à l’égard de la récente apparition de deux malades dans un club situé dans le quartier de Gangnam, à Séoul.