COVID-19 : Pyongyang réaffirme qu'il ne compte aucune contamination sur son sol

La Corée du Nord a encore une fois déclaré ne recenser aucun cas de contamination au COVID-19, dans son rapport remis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est ce qu’a rapporté Reuters, hier, heure de Genève.Selon Edwin Salvador, le représentant de l'OMS à Pyongyang, le document affirme que le pays communiste est doté de capacité de diagnostic du nouveau coronavirus et que 709 personnes, plus précisément 698 nord-Coréens et 11 étrangers, ont tous été testés négatifs le 2 avril.Le royaume ermite compte 509 individus actuellement en quarantaine, dont deux sont de nationalité étrangère. Depuis le 31 décembre dernier, 24 842 personnes ont été libérées du confinement y compris 380 étrangers.L’organisme international estime que le pays communiste s’est approvisionné en amorces et en sondes nécessaires pour le test PCR (réaction en chaîne par polymérase). Il lui a fourni, de son côté, des produits de protection.