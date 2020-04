COVID-19 : un traitement au plasma aide à guérir 2 patients sud-coréens

Photo : YONHAP News

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 80 000 morts dans le monde et la course aux traitements et au vaccin se poursuit.Dans ce contexte, une équipe de recherche médicale du CHU de Yonsei, à Séoul, a rapporté avoir réussi à soigner deux malades sévèrement touchés par le COVID-19 en leur transfusant du plasma sanguin de personnes guéries combiné à des stéroïdes. Ses anticorps auraient aidé à la guérison, une première dans le pays.Selon les explications des chercheurs, les deux patients chanceux sont un septuagénaire et une sexagénaire qui présentaient tous deux des troubles respiratoires aigus et une pneumonie typique de l’épidémie. Leur état de santé s’est remarquablement amélioré et ils ont finalement été testés négatifs.Cette thérapie au plasma a déjà été pratiquée par le passé pour combattre des virus comme le SRAS, le MERS ou Ebola. Les chercheurs de Yonsei ont indiqué que, si son efficacité ne devait pas être exagérée, elle pourrait constituer un traitement alternatif pour certains malades graves.Par ailleurs, l’institut national de la santé a annoncé avoir réussi à inventer un candidat vaccin contre le COVID-19. Des essais cliniques de six médicaments sont également menés en Corée du Sud.