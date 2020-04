Le COVID-19 n’affaiblit pas le protectionnisme

Photo : YONHAP News

La coopération internationale est plus cruciale que jamais pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus, mais les barrières commerciales restent toujours élevées.D’après le Centre de soutien pour la restriction des exportations au sein de l'Association pour le commerce international (Kita), 27 pays ont pris 211 mesures défavorables aux importations de marchandises « made in Korea » à la fin du premier trimestre. Malgré deux pays en moins par rapport à la fin 2019, le nombre de dispositifs reste le même.En termes de raisons, l’antidumping revient le plus souvent avec 157 dispositifs. Viennent ensuite des mesures de sauvegarde avec 45 et les droits compensateurs avec 9. A propos des produits, les biens en acier et en métal arrivent en premier avec 98 cas, suivi par la chimie avec 43 cas. Le plastique et le caoutchouc font l’objet de 25 cas, le textile de 13 cas et les produits électriques et électroniques de huit cas.Entre janvier et mars derniers, sept enquêtes ont été lancées par des pays pour appliquer de nouveaux dispositifs restrictifs envers les marchandises en provenance de la Corée du Sud. Il s'agit entre autres des Etats-Unis, des Philippines et du Pakistan.Alors que les voix s’élèvent pour le renforcement du libre-échange afin de mieux sortir d'une possible récession économique mondiale provoquée par le COVID-19, la tendance protectionniste reste bien ancrée.