COVID-19 : 53 nouveaux cas avérés et huit décès supplémentaires

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a donné le bilan officiel de l’épidémie du nouveau coronavirus. En 24 heures, 53 nouveaux cas ont été identifiés en Corée du Sud : 29 d’origine locale et 24 importés.Le total cumulé depuis l’apparition de la maladie dans le pays s’élève désormais à 10 384, dont 832 contaminations externes.Huit décès supplémentaires ont également été répertoriés, portant à 200 le nombre total de victimes du COVID-19 et à 1,93 % le taux de létalité. Sans surprise, ce taux est beaucoup plus élevé chez les personnes âgées : 8,67 % chez les septuagénaires et 20,43 % chez les plus de 80 ans.A noter également que 82 autres malades ont été déclarés guéris. Jusqu’à présent, un total de 6 776 patients sont donc sortis de l’hôpital ou ont mis un terme à leur confinement. Et 17 858 personnes attendent les résultats de leur dépistage.Par ailleurs, le gouvernement a émis aujourd’hui un décret recommandant aux établissements à haut risque de contamination collective de fermer leurs portes ou de respecter, le cas échéant, les directives données.