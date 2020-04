Le KERI table sur une croissance négative de 2,3 % cette année

Photo : YONHAP News

L’institut sud-coréen de recherche économique (KERI) estime que la croissance de la Corée du Sud devrait s’établir à -2,3 % cette année. Si tel est le cas, il s’agirait de la première croissance négative depuis que le pays a eu recours à l’aide du Fonds monétaire international (FMI) pour sortir de la crise financière asiatique de 1997.Le KERI a expliqué son pessimisme par plusieurs facteurs combinés : les conditions économiques internes continuent de se dégrader depuis longtemps et les activités économiques des principales puissances mondiales, comme les Etats-Unis et la Chine, ralentissent brutalement.Effet corrélatif : les exportations, dont la Corée du Sud est très largement dépendante, devraient elles aussi baisser de 2,2 % cette année. Même son de cloche du côté du taux de revalorisation des salaires, de la consommation privée et des investissements dans les biens d’équipement.