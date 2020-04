Toujours pas de pluie ou de ciel gris en Corée du Sud. Une fois de plus, le soleil et le ciel bleu prédominent ce mercredi. Des rafales de vent viennent tout de même brasser l’air sur la côte ouest et quelques nuages seront de passage dans les pointes sud-ouest et nord-est du pays.Les températures sont un peu plus fraîches qu’hier. Le mercure monte jusqu’à 15°C à Séoul, 16°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 18°C à Busan et à Daegu.D’après les prévisions météorologiques, peu de changements à prévoir demain sinon quelques précipitations dans le nord-est et des passages nuageux dans l’après-midi dans le reste du pays, excepté dans le centre-ouest.