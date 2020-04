Début aujourd’hui de la grande rentrée scolaire en ligne

Photo : YONHAP News

Après quatre reports face aux risques de propagation du COVID-19, c’est finalement aujourd’hui que les élèves sud-coréens entament leur nouvelle année scolaire, mais grande première, elle se fait cette année en ligne.Les cours se font donc depuis la maison, via notamment Internet et la chaîne de télévision éducative EBS, et étape par étape. Ce premier jour de rentrée virtuelle concerne seulement les classes de terminale et de troisième, à savoir de dernière année de lycée et de collège, y compris celles des écoles spécifiques.Pour le moment, trois méthodes sont proposées : la « visioclasse » qui offre une interaction entre élèves et professeurs, les contenus vidéos diffusés sur EBS ou préparés par les enseignants eux-mêmes, ainsi que les « e-devoirs » donnés à l’avance aux étudiants. Chaque professeur peut décider de la méthode qu'il souhaite utiliser.Forcément, les élèves ont besoin d’ordinateurs ou d’autres outils numériques. Cependant, selon le recensement du ministère de l’Education, plus de 220 000 étudiants à travers le pays n’en sont pas équipés. Le ministère a par conséquent décidé de mettre à leur disposition ces supports.Concernant les écoliers des petites classes (CP, CE1 et CE2) qui commenceront, le 20 avril, les cours virtuels, l’enseignement se fera via la chaîne éducative EBS, car ils ne sont pas vraiment autonomes avec les outils numériques.Alors que les serveurs risquent bien entendu d'être saturés face au grand nombre de connexions simultanées, le ministère a assuré qu'il travaillait d'ores et déjà pour gérer cette rentrée du mieux qu'il le pourrait. Il fera aussi le nécessaire pour les enfants et adolescents en situation de handicap qui présentent des problèmes visuels ou auditifs.