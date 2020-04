Yomiuri : le sommet spécial Asean+3 devrait se tenir la semaine prochaine en visioconférence

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation du COVID-19 dans le monde entier, les dirigeants de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon ainsi que les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) devraient se réunir la semaine prochaine en visioconférence. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Yomiuri Shimbun.D’après le quotidien japonais, les participants se pencheront notamment sur les moyens de coopération visant à développer des traitements et des médicaments contre la pandémie et à fournir des matériels médicaux à ceux dans le besoin.Le 3 avril dernier, le président sud-coréen Moon Jae-in s’était entretenu au téléphone avec le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc. A cette occasion, le chef du gouvernement du Vietnam, pays qui préside actuellement l'Asean, avait déclaré qu’il s’attendait à ce que le sommet spécial Asean+3 soit organisé avec succès , en ligne, et ce début avril. En qualifiant sa tenue de très pertinente, le locataire de la Maison bleue avait alors promis une étroite collaboration Séoul-Hanoï.