COVID-19 : Israël ramène des kits de dépistage sud-coréens par avion

Photo : YONHAP News

Israël a dépêché un avion-cargo en Corée du Sud pour ramener plusieurs dizaines de milliers de kits de dépistage du nouveau coronavirus ainsi que 30 000 combinaisons de protection pour les soignants.L’Etat hébreu avait suspendu quasiment tous ses vols internationaux pour endiguer la propagation du COVID-19 sur son sol, y compris celui vers le pays du Matin clair. Il était ainsi obligé de faire venir des matériels sanitaires via des pays tiers et cela prenait du temps. Son gouvernement a donc décidé d'envoyer un appareil spécial.Afin d’obtenir au plus vite une autorisation d’atterrissage, le ministère israélien des Affaires étrangères et son ambassade à Séoul se sont eux aussi mobilisés.Pour l'administration de Benyamin Netanyahou, le temps pressait car hier a débuté Pessah, une importante fête juive commémorant l'exode du peuple hébreu d'Egypte, et habituellement célébrée en famille pendant huit jours. Et cette année, alors que des mesures de confinement sont imposées et que la circulation est interdite entre les villes, des juifs ultra-orthodoxes n'hésitent pas à braver les consignes pour se rassembler.Jusqu’à présent, plus de 9 400 cas de contamination, dont 70 morts, ont été officiellement recensés en Israël.