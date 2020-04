Sung Yun-mo : l’approvisionnement en matériels, composants et équipements n’est pas perturbé

Photo : YONHAP News

Conséquence directe de la propagation du COVID-19, près de 27 % des usines des entreprises sud-coréennes à l’étranger sont à l'arrêt. Mais la production au niveau domestique s’effectue comme d’ordinaire, satisfaisant la demande intérieure malgré les perturbations survenues dans les chaînes d’approvisionnement global.Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l'Energie en a fait part, hier, lors d’un briefing organisé à l’issue de la 4e réunion économique d’urgence. Sung Yun-mo a notamment fait savoir qu’après les restrictions infligées par le Japon sur les exportations de certains produits stratégiques vers la Corée du Sud depuis juillet 2019, le gouvernement sud-coréen a déployé des efforts afin d’assurer l’approvisionnement de 100 articles indispensables à la fabrications de produits d’exportation phares du pays. Et suite à l’aggravation de la crise engendrée par la pandémie, Séoul a fait de même en désignant, cette fois-ci, 338 matériels, composants et équipements clés. Une décision qui porte aujourd’hui ses fruits.Enfin, Sung a expliqué que le plan pour la promotion des exportations, récemment mis en place par le gouvernement, visait à minimiser les impacts négatifs tout en cherchant à transformer la crise en opportunité, en s'appuyant sur une enveloppe d'aide de 30 000 milliards de wons, soit environ 22,7 milliards d’euros. Parallèlement, tous les ministères cherchent à inciter davantage le commerce en ligne, alors que les déplacements de personnes et les transports de biens sont limités.