COVID-19 : le nombre de nouveaux cas tombe pour la première fois sous la barre des 40

Photo : YONHAP News

39 nouveaux patients infectés par le COVID-19 ont été recensés ce jeudi à 0h. C’est la première fois que ce nombre passe sous le seuil des 40 depuis le 20 février. C'est aussi la quatrième journée consécutive que ce chiffre avoisine les 50. Par ailleurs, 197 personnes additionnelles ont guéri et quatre nouveaux décès ont été déplorés.Ainsi, la Corée du Sud compte désormais un total de 10 423 cas confirmés, dont 6 973 guéris, 204 décédés et 861 individus ayant contracté l’épidémie à l’étranger.Précisions : parmi les 39 patients recensés durant ces 24h, 23 auraient attrapé la maladie hors des frontières et 16 à l'intérieur du pays.22 cas ont été signalés dans la région métropolitaine, soit 12 à Séoul et 10 dans la province de Gyeonggi, quatre à Daegu, deux dans la province de Gyeongsang du Sud et un dans la province de Chungcheong du Sud.À noter que 3 246 individus sont actuellement sous traitement ou confinés et 15 509 personnes attendent le résultat du dépistage.