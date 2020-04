38 North : la Corée du Nord aurait effectué un test d’éjection d’une maquette de missile

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait récemment procédé à un essai d’éjection d’un modèle réduit de missile depuis son chantier naval de Sinpo, situé sur sa côte est. C’est ce qu’a annoncé 38 North.Le site américain spécialisé dans le suivi du pays communiste a avancé cette estimation après avoir analysé des photos satellitaires commerciales prises dimanche dernier au-dessus de ce centre de construction de bateaux.Afin de l’étayer, ses chercheurs ont précisé que, par exemple, dans la zone d’amortissement de choc à l’ouest de la rampe de tests, quatre objets non identifiés étaient alignés. Cela illustre qu’un essai d’éjection venait d’avoir lieu.Le site a toutefois indiqué qu’il n’était pas possible de savoir si l’opération avait été parachevée ou non, ou encore si le Nord envisageait des essais supplémentaires de même nature.