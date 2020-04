Législatives 2020 : le Minjoo et le PFU appellent les électeurs à participer au vote anticipé

Photo : YONHAP News

Alors que le vote anticipé débute demain pour deux jours, les directions du Minjoo et du Parti du Futur Unifié (PFU), les deux plus grands partis, concentrent leurs efforts pour soutenir les candidats de la région métropolitaine.Le Minjoo a demandé d’épauler le parti au pouvoir afin de lutter contre le COVID-19, qualifiant ce scrutin d’« élections pour surmonter la crise nationale ». Il a également appelé le PFU, la première force d’opposition conservatrice, à retirer la candidature de ceux qui ont proféré des « propos insensés ». La formation présidentielle a également prié les électeurs de participer au vote anticipé.En face, le PFU a proposé d’octroyer un million de wons, une somme équivalente à 759 euros, à chaque étudiant en licence et en master pour les dédommager des préjudices causées par la propagation du nouveau coronavirus. La formation conservatrice a aussi fustigé toutes les politiques économiques, qui ont, selon elles, échoué sans exception.Son patron, Hwang Kyo-ahn, qui a présenté sa candidature dans l’arrondissement de Jongro, en plein centre de Séoul, s’est concentré sur sa circonscription, alors que le président du comité électorale Kim Jong-in a essayé de courtiser les électeurs de la région métropolitaine.A travers une conférence de presse, Kim a notamment présenté ses excuses quant aux propos insultants tenus par le candidat de son camp, Cha Myong-jin, contre des familles des victimes du ferry Sewol, qui a sombré en avril 2014 faisant plus de 300 morts et disparus, et dont la plupart étaient des lycéens en voyage scolaire. Le PFU a décidé, hier, de l’expulser face à la vive polémique suscitée. Avant Cha, un autre conservateur, rappelons-le, avait pointé du doigt les 35 à 49 ans pour leur ignorance. Il s’agit de Kim Dae-ho et son expulsion a également été décidée lors de la réunion du comité d’éthique du PFU.Le président du comité électoral du Parti de la vie populaire, Sohn Hak-kyu, a focalisé ses efforts dans les provinces de Chungcheong. Le Parti de la justice a, quant à lui, appelé les électeurs de 18 ans à voter en sa faveur. Le parti progressiste a également lancé une campagne conjointe avec les petites formations n’ayant pas de siège à l’Assemblée nationale, tels que le Parti vert et le Parti du futur.Enfin, le président du Parti du peuple, Ahn Cheol-soo, poursuit pour la 9e journée consécutive, son marathon à travers le pays. Aujourd’hui, il a fait escale à Daejeon et à Sejong pour y rencontrer les habitants des provinces de Chungcheong.