La météo est toujours aussi clémente en ce jeudi en Corée du Sud. Le soleil dominera une fois encore le ciel, même si des nuages seront présents ici et là, d’abord dans l’ouest le matin puis un peu partout sur le territoire dans l’après-midi. Des précipitations sont même attendues dans la pointe nord-est.Le mercure est tout simplement identique à celui d’hier. Il fait cet après-midi jusqu’à 15°C à Séoul, 16°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 17°C à Busan et à Daegu.D’après les prévisions de Météo-Corée, malgré la présence du soleil, les nuages seront beaucoup plus consistants demain. De mauvaise augure pour le week-end ?