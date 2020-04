Législatives 2020 : le vote anticipé se tient aujourd’hui et demain

Photo : YONHAP News

A cinq jours des législatives, les électeurs sud-coréens peuvent voter avant l’heure dans 3 508 bureaux de leur choix. Ce vote anticipé a lieu aujourd’hui et demain. Pour cela, il n’y a aucune démarche préalable à effectuer. En effet, tout électeur n’a qu’à se rendre aux urnes entre 6h et 18h, muni d’une pièce d’identité. Les bureaux de vote sont facilement localisables sur le site Internet de la Commission électorale nationale (NEC).Parmi les électeurs porteurs du COVID-19, ceux qui sont confinés dans les centres de soins collectifs pourront exercer leur droit de vote dans des lieux spécialement installés sur place. Cela concerne huit établissements situés à Séoul, dans sa province voisine de Gyeonggi, à Daegu et sa province, le Gyeongsang du Nord, qui accueillent un nombre important de personnes contaminées ainsi que les personnels soignants qui s’occupent d’eux. Mais les horaires du vote anticipé sont plus contraignants.Face à la pandémie du nouveau coronavirus, plusieurs règles d’hygiène sont appliquées et rappelées la veille et le soir de chaque jour de vote pour garantir la sécurité des citoyens. Des opérations de désinfection de tous les bureaux de vote seront aussi effectuées en ce sens.A l’entrée de chaque établissement, les électeurs se font prendre leur température corporelle, de sorte qu’ils puissent être dirigés vers des isoloirs spéciaux s'ils ont une fièvre supérieure à 37,5° ou des symptômes respiratoires. Ils sont également priés de porter un masque et de garder une distance d’au moins un mètre avec leurs interlocuteurs. Du gel hydroalcoolique et des gants d’hygiène jetables seront mis à leur disposition.A 16h, le taux de participation a atteint 9,7 %, soit le plus haut niveau à la même heure du premier jour d'un vote anticipé, depuis l’adoption de ce système lors des élections partielles en avril 2013.